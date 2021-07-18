Кириенко оценил идеи по развитию платформы "Россия - страна возможностей"

Кириенко оценил идеи по развитию платформы "Россия - страна возможностей"
Сергей Кириенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
По словам чиновника, важно расширять интеграцию между проектами

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента, затронул вопрос дальнейшего развития платформы "Россия – страна возможностей" в разговоре с участниками проектов. Чиновник одобрил идеи о педагогическом наставничестве и создании креативного совета.

Как рассказал Кириенко, в проектах платформы задействованы уже больше восьми миллионов человек. Первый замглавы Администрации президента считает, что важно расширить взаимодействие между проектами, целью которых является поддержка и самореализация молодых россиян. Например, в тесной интеграции уже находится общество "Знание" и арт-кластер "Таврида". 

"Первое – синергия и интеграция между проектами, второе – "бесшовные" переходы и возможность переходить из проекта в проект", – сказал Кириенко.

Госдеятель добавил, что, например, когда завершается проект "Большая перемена", а юноши и девушки поступают в институт, то важно, чтобы какие-то другие проекты "России – страны возможностей" забрали ребят к себе, чтобы у тех появилась возможность развиваться дальше.

Сами участники проектов предложили свои инициативы, как дальше развивать платформу. Например, Алексей Маклаков, серебряный медалист олимпиады студентов "Я – профессионал", который выиграл конкурс "Учитель будущего", предложил ввести педагогическое наставничество.

Идея заключается в том, чтобы в составе лидеров конкурса "Учитель будущего", а также тех, кто готовил победителей "Большой перемены" создать региональные команды. Вместе они смогли бы готовить учеников школ к олимпиадам, конкурсам и проектам платформы. 

Кириенко одобрил эту инициативу, добавив, что важно интегрировать проекты, чтобы создать "бесшовную" среду. Госдеятель указал на то, что это уже есть в проекте "Лидеры России". По его словам, успешные управленцы России становятся наставниками для победителей, который сами помогают студентам, а те – школьникам. 

А заместитель гендиректора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов выступил с предложением создать креативный совет платформы. 

"Формат общения с участниками разных конкурсов является крайне эффективным, и у нас возникла идея создания креативного совета платформы, который мог бы рассматривать и предлагать новые инициативы по развитию платформы в целом или отдельных проектов", – сообщил Агафонов.

Кириенко, а также другие участники встречи, выступили "за" эту инициативу. У самых талантливых участников проектов должна быть возможность присутствовать на форумной кампании, участвовать в креативных сессиях, высказывать свои идеи, проходить образовательную программу в мастерской управления "Сенеж", учебном центре Машука или академии креативных индустрий в Тавриде.

Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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