Вносить удобрения нужно каждую неделю

Июль – время огурцов. Поэтому именно в этом месяце важно правильно и своевременно подкормить растение. Особенно, нужно это сделать, если хотите, чтобы овощ плодоносил до октября. Такое возможно, несмотря на то, что огородники уже некоторое время снимают урожай.

Как ухаживать за огурцами, чтобы плодоносили до октября

Дело в том, что это растение быстро забирает из почвы полезные вещества. Поэтому прекращать удобрять почву ни в коем случае нельзя. В конце июля можно подкормить овощ азотом.

Например, развести коровяк с водой в соотношении 1 к 1. Или сделать смесь из 10 литров воды и 1 ст.л мочевины. Не лишним будет подкормить огурцы золой – можно как сухой, так и в виде раствора.

Однако секретным средством удобрения огурцов в конце июля станет гумат калия. Для такой подкормки нужна 1 ст.л. вещества на ведро воды.

Увеличить завязи на огурцах и улучшить их вкус поможет борная кислота. Два грамма вещества нужно развести в 10 литрах воды. Этим раствором можно опрыскивать листья огурцов или вносить под корень. Однако делать это нужно утром или вечером, когда температура воздуха комфортная для овоща. Ведь это растение не любит ни жару, ни холод.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как определить по внешнему виду, каких подкормок не хватает огурцам.