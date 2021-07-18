Чем обработать капусту от вредителей: средство с необычным ингредиентом

Чем обработать капусту от вредителей: средство с необычным ингредиентом
Фото: Gabriele Hanke/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Природное вещество позволит защитить посадки от паразитов

Капуста – лакомый кусочек для различных вредителей, например, гусениц и улиток. Не всегда огородникам хочется применять против них химические средства. В таком случае на помощь садоводам может прийти эффективное удобрение.

Чем опрыскивать капусту от вредителей 

Уничтожить капустную блошку и других вредителей может простое эфирное масло. Причем выбрать можно любое. Достаточно 20 капель на 10 литров воды. Туда же нужно добавить 100 грамм жидкого мыла для липкости. Все тщательно перемешать. 

Применять раствор нужно через опрыскиватель на листья капусты. Делать это стоит, когда растение сухое, на нем нет росы. Удобрять растение нужно рано утром или вечером, когда солнце не светит активно, иначе можно обжечь листья. Повторить обработку стоит раза три за сезон с перерывом в несколько дней для больше эффекта.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем подкормить капусту в июле для обильного урожая, а также объяснило, почему не завязываются кочаны. 

Полина ИВАНОВА

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