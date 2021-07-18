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Не каждый огородник ухаживает за плодовыми деревьями так же тщательно, как, например, за огурчиками. Многие сталкиваются со скудным урожаем или вообще его отсутствием. Удивительно, но порой дело не в болезнях или вредителей, а в "соседях".
А ведь растения, которые высажены рядом с плодовыми деревьями, могут заражать их болезнями, которыми поражены сами. А также – забирать из почвы всю воду и полезные вещества.
Так, сливе вредно расти рядом с грушей, хвойными деревьями и березой. Подойдет же яблоня, абрикос или вишня.
А от капризному абрикосу не нравится соседство с вишней, черешней, ореховыми деревьями и персиком. Обратная ситуация складывается с яблоней, виноградом, грушей.
Вишню же нельзя сажать рядом с крыжовником, смородиной, яблоней и грушей.
Яблоня тоже не терпит соседства с крыжовником и черной смородиной, а также черемухой и персиком. К слову, подсолнечник и ландыш тоже приведут к тому, что яблочек не будет. Отлично же себя будет чувствовать дерево, если около него будет жимолостью, айвой, черешней, грушей и сливой.
Ранее "Утро.ру" делилось, как правильно подкармливать плодовые деревья.
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