Урожая не будет: рядом с какими растениями нельзя сажать плодовые деревья

Урожая не будет: рядом с какими растениями нельзя сажать плодовые деревья
Фото: Andreas Arnold/dpa/www.globallookpress.com
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Разные культуры требуют определенного соседства

Не каждый огородник ухаживает за плодовыми деревьями так же тщательно, как, например, за огурчиками. Многие сталкиваются со скудным урожаем или вообще его отсутствием. Удивительно, но порой дело не в болезнях или вредителей, а в "соседях".

Какие плодовые культуры не стоит сажать рядом

А ведь растения, которые высажены рядом с плодовыми деревьями, могут заражать их болезнями, которыми поражены сами. А также – забирать из почвы всю воду и полезные вещества. 

Так, сливе вредно расти рядом с грушей, хвойными деревьями и березой. Подойдет же яблоня, абрикос или вишня. 

А от капризному абрикосу не нравится соседство с вишней, черешней, ореховыми деревьями и персиком. Обратная ситуация складывается с яблоней, виноградом, грушей. 

Вишню же нельзя сажать рядом с крыжовником, смородиной, яблоней и грушей. 

Яблоня тоже не терпит соседства с крыжовником и черной смородиной, а также черемухой и персиком. К слову, подсолнечник и ландыш тоже приведут к тому, что яблочек не будет. Отлично же себя будет чувствовать дерево, если около него будет жимолостью, айвой, черешней, грушей и сливой.

Ранее "Утро.ру" делилось, как правильно подкармливать плодовые деревья. 

Полина ИВАНОВА

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