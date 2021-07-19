Охраняющих границу родины мужчин избили сограждане

В ночь на воскресенье, 18 июня, неизвестные атаковали пограничников Незалежной. Как стало известно позже, их избили свои.

Напомним, инцидент произошел в Сумской области неподалеку от границы с Россией. Неизвестные избили двоих пограничников. Кроме того, у них отобрали табельное оружие.

Служба безопасности Незалежной выяснила, что нападение организовали ее сотрудники.

"На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы", - заявили в СБУ.

Нападавших уже передали органам следствия, передает издание "РБК Украина".

Представители правоохранительного органа отметили – они намерены сотрудничать со следствием. Также в спецслужбе добавили, что в их интересах выявить все обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к уголовной ответственности.

Что касается информации о третьем нападавшем, то на данный момент о нем ничего не известно.

За нападение на пограничников представителей Службы безопасности Украины могут отправить за решетку сроком до 15 лет.

Примечательно, что пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко изначально предположил, что к инциденту причастна украинская сторона. "Российского следа" в нападении не нашли.