Избавиться от темного налета можно и без химии

Наверняка каждая хозяйка сталкивалась с подобной проблемой – на дне нержавеющей посуды со временем образовывается нагар. К сожалению, избавиться от него без знания определенных лайфхаков не так просто. Расскажем, как удалить неприятный налет, не повредив при этом поверхность бытовых изделий.

Вам понадобятся всего три ингредиента: сода, перекись водорода и любое чистящее средство.

Как очистить нержавейку от нагара

Возьмите емкость и наведите в ней специальный раствор. Для этого смешайте три столовых ложки соды, такое же количество перекиси водорода, а также одну столовую ложку чистящего средства.

Еще раз тщательно перемешайте все ингредиенты, после чего нанесите полученную массу на губку и протрите загрязненную поверхность. Оставьте средство на десять минут.

По истечении нужного времени возьмите губку с жесткой стороной и начните оттирать нагар с посуды. После взаимодействия с приготовленным в домашних условиях средством от темного налета не останется и следа.

Здесь есть небольшой минус – запастись данной массой впрок не получится. Дело в том, что перекись водорода достаточно быстро теряет свои полезные свойства.

Ранее "Утро.ру" поделилось советами, как еще можно очистить кастрюлю из нержавейки от нагара. На помощь придут такие средства, как уксус, лимонная кислота, соль, а также пищевая сода.