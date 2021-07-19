Одна из причин – затраты на изготовление медицинских масок

Ближе к концу лета россияне отправляются в канцелярские магазины, чтобы купить детям-школьникам тетради, ручки, карандаши и так далее. Обычно обеспечение ребенка всем необходимым стоит немалых денег. Стало известно, что в августе цены на некоторые товары вырастут.

Как сообщает газета "Ведомости", подорожание коснется таких товаров, как тетради, ручки, альбомы для рисования, папки для файлов и сами файлы. Цены данных изделий вырастут примерно на 10-30% в оптовом сегменте.

Информацию о росте цен подтвердили издательский дом "Проф-Пресс", производитель канцелярских товаров "Луч", торговая сеть "Информат", а также известные магазины "Леонардо" и "Детский мир".

Так с чем же связано подорожание канцелярии? По словам экспертов, рост цен на определенные изделия вызван увеличением стоимости целлюлозы и полимерных материалов, из которых их изготавливают.

Подорожание целлюлозы и полимеров можно объяснить тем, что спрос на них вырос во много раз, спровоцировав дефицит. Дело в том, что из этих материалов изготавливают медицинские маски, которые активно используются в период пандемии COVID-19.

Что касается полимеров, то из них делают пластиковую посуду и различные упаковки. Данный вид изделий тоже стал более востребованным, ведь практика доставки еды на дом набирает обороты.

По словам консультанта Vygon Consulting Артема Лебедского-Тамбиева, с начала этого года полиэтилен на европейских рынках подорожал в полтора раза. Та же ситуация наблюдается и в России.

Ранее появилась информация, что одна категория школьников в августе получит выплату в размере 10 тысяч рублей.