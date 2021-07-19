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Российские парламентарии разработали собственный план реформы системы техосмотра автомобилей. Так, комитет Совфеда по экономической политике предложил не только не отменять обязательный техосмотр, но и ввести новую систему штрафов за его отсутствие.
Как стало известно "Коммерсанту", сенаторы хотят обязать водителей иметь при себе специальную диагностическую карту и предъявлять ее сотрудникам автоинспекции в случае необходимости.
При этом, напомним, еще 2 года назад в КоАП были внесены поправки, согласно которым за отсутствие оформленной диагностической карты полагается штраф в размере 2 тысяч рублей. Фиксировать нарушения будут специальные камеры.
Нововведения должны вступить в силу с 1 марта следующего года. В Совете Федерации же предложили перенести эту дату на 1 октября 2021 года. При этом сенаторы хотят внести еще одно дополнение. Если карты не оказалось у водителя, которого остановили инспекторы, тогда ему придется заплатить штраф 500 рублей.
Любопытно, что в СФ не стали уточнять, каким образом удастся избежать двойного наказания: за нарушение, зафиксированное камерой, и штраф, выписанный гаишником.
Изменения коснутся о закона "О рекламе" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", с целью запретить мошенникам размещать объявления, предлагающие получить ДК онлайн и без прохождения автомобилем обязательного ТО.
Ранее стало известно, что власти отменили прохождение техосмотра перед оформлением страхового полиса ОСАГО.
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