В России могут ужесточить правила обязательного техосмотра

В России могут ужесточить правила обязательного техосмотра
Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/www.globallookpress.com
В Совете Федерации предложили альтернативный ГИБДД план

Российские парламентарии разработали собственный план реформы системы техосмотра автомобилей. Так, комитет Совфеда по экономической политике предложил не только не отменять обязательный техосмотр, но и ввести новую систему штрафов за его отсутствие. 

Как стало известно "Коммерсанту", сенаторы хотят обязать водителей иметь при себе специальную диагностическую карту и предъявлять ее сотрудникам автоинспекции в случае необходимости. 

При этом, напомним, еще 2 года назад в КоАП были внесены поправки, согласно которым за отсутствие оформленной диагностической карты полагается штраф в размере 2 тысяч рублей. Фиксировать нарушения будут специальные камеры.

Нововведения должны вступить в силу с 1 марта следующего года. В Совете Федерации же предложили перенести эту дату на 1 октября 2021 года. При этом сенаторы хотят внести еще одно дополнение. Если карты не оказалось у водителя, которого остановили инспекторы, тогда ему придется заплатить штраф 500 рублей. 

Любопытно, что в СФ не стали уточнять, каким образом удастся избежать двойного наказания: за нарушение, зафиксированное камерой, и штраф, выписанный гаишником. 

Изменения коснутся о закона "О рекламе" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", с целью запретить мошенникам размещать объявления, предлагающие получить ДК онлайн и без прохождения автомобилем обязательного ТО. 

Ранее стало известно, что власти отменили прохождение техосмотра перед оформлением страхового полиса ОСАГО.

Источник: "Коммерсант" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость277944
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Ну-ну. Посмотрим как в сентябре за них голосовать будут. Умучаются делать красивый результат.
Гость280317
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Маразм крепчает!
Гость279897
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Нормально, таким темпом скоро багажники у российских водителей будут предназначены для перевозки исключительно документов, типа:
- Гаишник: предъявите документы
- Водитель (открывая багажник): пожалста, выбирайте, какие вам нужны
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