Нововведения вступят в силу 1 августа

Россияне с детьми со следующего месяца смогут приобрести авиабилеты по специальному тарифу, который подразумевает сниженные и фиксированные цены на перелеты внутри страны. Соответствующее заявление сделал Михаил Мишустин.

Всего было определено 46 различных маршрутов, которые соединяют почти все основные города России. Для получения льготы нужно лишь выбрать направление и сделать единое бронирование для всей семьи.

"Семьи даже со скромным достатком смогут с комфортом долететь до места назначения, посмотреть страну, навестить родственников, бабушек и дедушек в других городах",

– добавил Мишустин.

Премьер также подчеркнул, что из бюджета на реализацию этой задачи было выделено 1.35 млрд рублей.

Ранее власти Краснодарского края объявили новые правила въезда в регион.