"Под конец полностью разрушила свой имидж": в Сети распекли безразличную к потопу Меркель

"Под конец полностью разрушила свой имидж": в Сети распекли безразличную к потопу Меркель
Ангела Меркель. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
За неделю канцлер так и не добралась до места трагедии

На минувшей неделе на Германию обрушился циклон, который затопил западные и юго-западные регионы страны. Число погибших продолжает расти. По последним данным, жертвами разбушевавшейся стихии стали 164 человека. Александр Сосновский указал на неподобающее поведение Меркель. 

Изначально эксперт опубликовал видео 2002 года. Тогда Германия тоже ушла под воду. Особенно сильно пострадал Дрезден. Герхард Шредер, который на тот момент был канцлером ФРГ, прибыл на место трагедии одним из первых. В 2021 история повторилась, но почему-то за целую неделю Ангела Меркель даже не удосужилась посетить затопленные районы. 

Вместо этого канцлер получала очередной докторский диплом в США. 

"А должна была мчаться домой. И не рассказывать об отличной инфраструктуре защиты от катастроф", 

– справедливо заметил Сосновский. 

По его мнению, Меркель следовало бы отдать под суд того бургомистра, который не стал в первую ночь потопа включать в городе сирены. "Вы представляете себе, что такое грязевой поток 9 метров, который катится на спящий городок?" – возмутился политолог в своем телеграм-канале.

Пользователи согласились с экспертом, заметив, что такое безразличие со стороны действующих властей – это настоящий позор.

"Да, Меркель под конец полностью разрушила свой имидж", "А чего она в отставку не уходит, она разрушает имидж "честных" европейских чиновников",

– согласились с Сосновским интернет-пользователи. 

Ранее в Сети появилось видео, на котором Меркель оконфузилась во время своего визита в США, запутавшись в шарфе почетного доктора. 

Источник: Телеграм-канал "Доктор Сосновский" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость280193
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игорь
чего все хотят от старухи? успокойтесь
она на пенсии и все тем сказано
Какая-то пешка, рос. пенсионер, обсуждает Меркель. Ладно, молодые дураки, так еще и старый дурак рот открыл.
Гость277829
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Вроде хороший был бабка,да вот надо было лечь под дедку.
Гость 201345
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Российские СМИ самые лживые.
игорь
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чего все хотят от старухи? успокойтесь
она на пенсии и все тем сказано
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