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В подмосковном городе Жуковский 18-летний молодой человек попытался угнать трактор. Машина находилась на территории местного мемориального кладбища.
Сообщается, что в полицию позвонил 52-летний мужчина. Он заявил, что неизвестный собирался похитить трактор стоимостью в 500 тысяч рублей.
Через некоторое время подозреваемого задержали. Свою неудачу парень объяснил тем, что он не смог справиться с управлением. Из-за этого злоумышленник повредил транспортное средство.
Возбуждено уголовное дело. На данный момент молодой человек находится под подпиской о невыезде, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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