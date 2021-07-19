Подозреваемого задержали

В подмосковном городе Жуковский 18-летний молодой человек попытался угнать трактор. Машина находилась на территории местного мемориального кладбища.

Сообщается, что в полицию позвонил 52-летний мужчина. Он заявил, что неизвестный собирался похитить трактор стоимостью в 500 тысяч рублей.

Через некоторое время подозреваемого задержали. Свою неудачу парень объяснил тем, что он не смог справиться с управлением. Из-за этого злоумышленник повредил транспортное средство.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент молодой человек находится под подпиской о невыезде, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".