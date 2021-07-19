В "Единой России" рассказали о принятии важных законов по поддержке фермерства

В "Единой России" рассказали о принятии важных законов по поддержке фермерства
Фото: duma.gov.ru
Программа комплексного развития сельских территорий привлекла десятки тысяч людей

Депутат Государственной думы и координатор проекта "Единой России" "Россйское село" Владимир Плотников рассказал о принятии важных для фермерства законов. 

Так, по словам парламентария, программа комплексного развития сел, которая занимается развитием инфраструктуры, уже продемонстрировала свою эффективность и помогла привлечь на село несколько десятков тысяч людей. 

Плотников указал на недавно принятый закон о возможности строительства дома на своей земле для фермеров. Он также напомнил, что для этого можно использовать механизм сельской ипотеки. 

Другой важный для фермеров закон – о доведении газа до участков без привлечения средств граждан. 

Также по инициативе "Единой России" наконец был решен вопрос упрощения системы налогообложения по патентам. Еще был снижен до 10% НДС на плодово-ягодную продукцию. 

"Это выгодно и нашим потребителям", 

– подчеркнул депутат. 

Напомним, что 1 июня Госдума приняла закон о бесплатной газификации российских домохозяйств. В апреле этого года "Единая Россия" обратилась с этой идеей к Владимиру Путину, чтобы сделать процесс подключения более быстрым и удобным. 

Оператором газификации выступит "Газпром", а договор будет заключаться по принципу "единого окна", что позволит заметно сократить сроки выполнения работ. 

Источник: Телеграм-канал "Единая Россия. Официально" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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