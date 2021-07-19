Жителям затопленного Киева припомнили насмешки над крымчанами

Жителям затопленного Киева припомнили насмешки над крымчанами
Фото: Mykola Myakshykov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Непогода вызвала различные перебои в столице Незалежной

В начале июля жители Крыма оказались под властью стихии. Один город за другим сталкивался с сильнейшим потопом. Пока остальные россияне с тревогой следили за ситуацией на курортах полуострова, многие украинцы злорадствовали. Однако сегодня, 19 июля, они сами столкнулись с подобной проблемой.

В Сети появилось несколько видео с затопленного Киева. На записях можно увидеть украинцев, которые пытаются спасти себя, своих близких и животных. Сильный поток воды чуть ли не сбивает с ног местных жителей.

Ливни спровоцировали затопление киевского метро. Как сообщает издание "КП в Украине", станции "Берестейская" и "Академгородок" закрыли на вход и выход.

Непогода также вызвала перебои в работе общественного транспорта. Было введено оперативное положение №4 – курсирование без соблюдения расписания движения.

Одну из видеозаписей опубликовал Телеграм-канал "Голос Мордора". Перед глазами разворачивается пугающая картина – на пути ко входу на станцию метрополитена образовался потоп.

По некоторым данным, за полчаса в украинской столице выпало 18 миллиметров осадков. Данный показатель считается недельной нормой.

Как пишет РИА "Новости", коммунальные службы принялись откачивать воду.

"В ликвидации последствий непогоды привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК "Киевавтодор", – говорится в Телеграм-канале Киевской городской госадминистрации.

Примечательно, что на некоторых развязках спецтехника дежурила заблаговременно. 

Источник: КП в Украине ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость280418
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Европа плывёт , а хохлы что РЫЖИЕ? Вперёд по волнам часть европы...
Гость280414
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А где радостные вопли куивлян??? Бумеранг вернулся?
Гость280413
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А как радовались наводнению в Крыму, издевались над попавшими в беду людьми.А теперь получите сами .Людей жалко. а продажных хохлов нет.
Гость280412
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Закон бумеранга в действии
Гость280082
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У нас каждый год такое и не по разу, во всей стране, мужественно преодолевают.
Гость280404
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кошмар ... главное чтобы без жертв, а воду - откачают ...
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