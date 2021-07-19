Непогода вызвала различные перебои в столице Незалежной

В начале июля жители Крыма оказались под властью стихии. Один город за другим сталкивался с сильнейшим потопом. Пока остальные россияне с тревогой следили за ситуацией на курортах полуострова, многие украинцы злорадствовали. Однако сегодня, 19 июля, они сами столкнулись с подобной проблемой.

В Сети появилось несколько видео с затопленного Киева. На записях можно увидеть украинцев, которые пытаются спасти себя, своих близких и животных. Сильный поток воды чуть ли не сбивает с ног местных жителей.

Ливни спровоцировали затопление киевского метро. Как сообщает издание "КП в Украине", станции "Берестейская" и "Академгородок" закрыли на вход и выход.

Непогода также вызвала перебои в работе общественного транспорта. Было введено оперативное положение №4 – курсирование без соблюдения расписания движения.

Одну из видеозаписей опубликовал Телеграм-канал "Голос Мордора". Перед глазами разворачивается пугающая картина – на пути ко входу на станцию метрополитена образовался потоп.

По некоторым данным, за полчаса в украинской столице выпало 18 миллиметров осадков. Данный показатель считается недельной нормой.

Как пишет РИА "Новости", коммунальные службы принялись откачивать воду.

"В ликвидации последствий непогоды привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК "Киевавтодор", – говорится в Телеграм-канале Киевской городской госадминистрации.

Примечательно, что на некоторых развязках спецтехника дежурила заблаговременно.