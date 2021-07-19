Нужно ли топтать ботву картофеля

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Порой ботва у картофеля вырастает очень длинной, что вводит некоторых огородников в ступор. Впрочем, многие садоводы уверены, что это к лучшему: чем выше ботва, тем лучше картофель.
Почему же порой вырастает высокая ботва? Дело может быть в сорте. Также избыток азота и влаги в почве влияет на высоту листьев, а еще причиной этому может быть густая посадка или тень.
С одной стороны, это признак того, что урожай картофеля удастся, с другой – иногда ботва ложится на землю из-за своей длины очень рано и ухаживать за ней невозможно, так как окучивание грядок уже не помогает, а сорняки дергать не удобно.
В Советское же время с листьями особо не церемонились и смело приминали к земле. Делали это, чтобы картошка выросла крупной и рано. В объеме урожай тоже увеличивался. Сейчас же некоторые огородники побаиваются такой процедуры.
Впрочем, самые смелы садоводы спустя две недели после начала цветения специально притаптывают ботву. Однако ломать листья полностью нельзя – нужно лишь надломить. Так, питательные вещества будут идти не в ботву, а в клубни. При этом листья не завянут – жизнедеятельность куста продолжится.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как нужно окучивать картофель.
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