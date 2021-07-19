Девушка не будет ждать решения суда по своему делу под домашним арестом

Резонансное дело о страшном ДТП в Солнцево получило новый поворот. Суд изменил меру пресечения 18-летней Валерии Башкировой и отправил ее в СИЗО.

Девушка пробудет под арестом до 16 сентября.

Полиция потребовала по запросу прокуратуры изменить меру пресечения студентке. Девушке вменяется ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Ей может грозить до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 16 июля произошла страшная авария в Москве на улице Авиаторов. По нерегулируемому пешеходному переходу шла семья: бабушка, мать и трое детей. Mazda, в которой, как предполагают следователи, была Башкирова, влетела в семью. Мальчики пяти и трех лет умерли в больнице. Девятимесячная девочка получила травмы, но осталась жива.

Сначала появилась информация, что девушка якобы сказала, что сидела в телефоне, когда ехала по той злополучной дороге. Однако позже ее отец заявил, что та не отвлекалась от дороги, а ее ослепило солнце и помешал стоящий на соседней полосе грузовик, пишет телеграм-канал Mash.

Сама девушка очень переживает из-за трагедии. Решение суда она слушала, осунувшись и рыдая.