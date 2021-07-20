Между Вильнюсом и Минском разгорелся новый скандал

Из Литвы в Белоруссию насильно выдворяют мигрантов, прибывших из Ирака. С таким обвинением выступил Госпогранкомитет республики. На официальном сайте раскрыли, как обращаются с людьми власти Литвы.



Как сообщила белорусская сторона, на днях пограничники задержали 26 иракцев, которые незаконно перешли границу. В их числе были двое детей и женщина в положении. Прибыли они из Литвы. Мигранты рассказали о жестоком обращении – по их словам, в лагере для беженцев им не давали еды и воды. Кроме того, судя по синякам, их били дубинками. Также людей вынуждали признаться, что белорусские пограничники за деньги помогли им попасть в Литву. Уйти на территорию Белоруссии их заставили, угрожая оружием. Как отметила белорусская сторона, беременная женщина была в состоянии шока, ей потребовалась срочная медицинская помощь.

Ранее Литва объявила режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов – с Ближнего Востока они попадают в страну через Белоруссию. На границе двух государств литовские власти начали строить забор из колючей проволоки. Глава Белоруссии Александр Лукашенко тем временем заявил, что в Литве орудуют преступные группировки, которые нелегально переправляют в страны ЕС беженцев. Батька предложил Вильнюсу помощь, однако подчеркнул, что она не будет безвозмездной.