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Из Литвы в Белоруссию насильно выдворяют мигрантов,
прибывших из Ирака. С таким обвинением выступил Госпогранкомитет республики. На
официальном сайте раскрыли, как обращаются с людьми власти Литвы.
Как сообщила белорусская сторона, на днях пограничники задержали 26 иракцев, которые незаконно перешли границу. В их числе были двое детей и женщина в положении. Прибыли они из Литвы. Мигранты рассказали о жестоком обращении – по их словам, в лагере для беженцев им не давали еды и воды. Кроме того, судя по синякам, их били дубинками. Также людей вынуждали признаться, что белорусские пограничники за деньги помогли им попасть в Литву. Уйти на территорию Белоруссии их заставили, угрожая оружием. Как отметила белорусская сторона, беременная женщина была в состоянии шока, ей потребовалась срочная медицинская помощь.
Ранее Литва объявила режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов – с Ближнего Востока они попадают в страну через Белоруссию. На границе двух государств литовские власти начали строить забор из колючей проволоки. Глава Белоруссии Александр Лукашенко тем временем заявил, что в Литве орудуют преступные группировки, которые нелегально переправляют в страны ЕС беженцев. Батька предложил Вильнюсу помощь, однако подчеркнул, что она не будет безвозмездной.
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