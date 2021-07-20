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Начинается сезон закруток – садоводы-огородники
понемногу собирают урожай и закатывают банки. У каждой хозяйки есть свои,
излюбленные способы и рецепты консервирования и стерилизации. Недавно в Сети
рассказали о новом лайфхаке, который вызвал бурю эмоций.
Домохозяйка рассказала о стерилизации банок за 5 секунд – не понадобятся ни кипяток, ни духовка, ни СВЧ. Казалось бы – идеально. Однако пользователи нашли этот способ возмутительным.
Оказалось, что женщина стерилизует банки с помощью водки. Сначала тару нужно вымыть и поставить горлышком вниз на полотенце, чтобы стекла вода. Затем рекомендуется налить рюмку водки в банку, закрыть крышкой и хорошенько потрясти. А после – выплеснуть спиртное в раковину. Женщина похвасталась, что за всю зиму ни одной банки с заготовками у нее не взорвалось. Однако читатели не разделили ее восторга.
"Если Вам нравиться этот способ стерилизации, то его можно сделать экономнее. Рюмку водки из банки выливать не в раковину, а в следующую банку. Таким образом одной рюмкой водки можно обработать несколько банок", "Ну это кощунство !..... Водку . ! ... и в раковину !...." "Водкой? По рюмке в банку? Да я тебя......"
– негодуют комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).
Если вы не готовы переводить на стерилизацию банок водку, предлагаем попробовать другой способ – в микроволновке.
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