Больше всех негодовали мужчины

Начинается сезон закруток – садоводы-огородники понемногу собирают урожай и закатывают банки. У каждой хозяйки есть свои, излюбленные способы и рецепты консервирования и стерилизации. Недавно в Сети рассказали о новом лайфхаке, который вызвал бурю эмоций.



Домохозяйка рассказала о стерилизации банок за 5 секунд – не понадобятся ни кипяток, ни духовка, ни СВЧ. Казалось бы – идеально. Однако пользователи нашли этот способ возмутительным.

Оказалось, что женщина стерилизует банки с помощью водки. Сначала тару нужно вымыть и поставить горлышком вниз на полотенце, чтобы стекла вода. Затем рекомендуется налить рюмку водки в банку, закрыть крышкой и хорошенько потрясти. А после – выплеснуть спиртное в раковину. Женщина похвасталась, что за всю зиму ни одной банки с заготовками у нее не взорвалось. Однако читатели не разделили ее восторга.

"Если Вам нравиться этот способ стерилизации, то его можно сделать экономнее. Рюмку водки из банки выливать не в раковину, а в следующую банку. Таким образом одной рюмкой водки можно обработать несколько банок", "Ну это кощунство !..... Водку . ! ... и в раковину !...." "Водкой? По рюмке в банку? Да я тебя......"

– негодуют комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Если вы не готовы переводить на стерилизацию банок водку, предлагаем попробовать другой способ – в микроволновке.