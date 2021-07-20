Единороссы призовут участников провести безопасные выборы

Главной целью является защита избирателей от ковида

Партия "Единая Россия" выступит за безопасные выборы. С призывом защитить избирателей от заражения коронавирусом к участникам предвыборной гонки обратятся секретарь Генсовета Андрей Турчак и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Медик, напомним, вошел в пятерку лидеров федерального списка единороссов на выборах в ГД РФ. Планируется, что тему безопасных выборов обсудят на брифинге.



Единороссы предлагают свести к минимуму публичные мероприятия. Также разумно максимально обезопасить встречи кандидатов в депутаты с россиянами. О предстоящем брифинге сообщила пресс-служба "Единой России".

Напомним, документы партия подала в ЦИК 6 июля. Участвовать в выборах будут более шести сотен кандидатов, из которых порядка половины – новые в политике люди. Около трети из списка кандидатов – это представители общественных организаций и волонтеры, а также победители конкурсов "Лидеры России" и "Федеральный ПолитСтартап".