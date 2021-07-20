Единороссы призовут участников провести безопасные выборы

Курс рубля
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- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Партия "Единая Россия" выступит за безопасные выборы. С призывом
защитить избирателей от заражения коронавирусом к участникам предвыборной гонки
обратятся секретарь Генсовета Андрей Турчак и главврач больницы в Коммунарке
Денис Проценко. Медик, напомним, вошел в пятерку лидеров федерального списка
единороссов на выборах в ГД РФ. Планируется, что тему безопасных выборов
обсудят на брифинге.
Единороссы предлагают свести к минимуму публичные мероприятия. Также разумно максимально обезопасить встречи кандидатов в депутаты с россиянами. О предстоящем брифинге сообщила пресс-служба "Единой России".
Напомним, документы партия подала в ЦИК 6 июля. Участвовать в выборах будут более шести сотен кандидатов, из которых порядка половины – новые в политике люди. Около трети из списка кандидатов – это представители общественных организаций и волонтеры, а также победители конкурсов "Лидеры России" и "Федеральный ПолитСтартап".
Старый Свет столкнется с дефицитом как трубопроводного топлива, так и СПГ
Белоруссия интересует Белый дом лишь в контексте взаимоотношений с Россией