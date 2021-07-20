Тогдашний президент предпочел насладиться прелестями туризма

Журналистам удалось раскопать интересный факт. Оказалось, почти четверть века назад бывший тогда американским лидером Билл Клинтон отказался от чаепития с британской королевой Елизаветой II.



Дело было в 1997-м году. Тогда 42-й главнокомандующий Соединенных Штатов Америки прибыл в Британию с первым официальным визитом. В этой поездке Билла Клинтона сопровождала его жена Хиллари. Глава государства вместе с первой леди решили, что распивать чаи с британской королевой для них не столь важно. Основной задачей данной поездки было переговорить с тогдашним британским премьер-министром Тони Блэром.

Гостеприимная королевская семья предложила президенту с супругой провести небольшую беседу с главой Букингемского дворца. Однако те посчитали это излишеством и объявили, что в свободное время лучше побудут простыми туристами. Так что королеву с ее чаем по факту променяли на шоппинг и прогулки по лондонским улицам.

Для того чтобы не выглядеть совсем уж невежливыми, Клинтон с супругой сердечно поблагодарили Елизавету за приглашение и преспокойно отправились гулять по британской столице. Любопытную историю опубликовало издание The Guardian. Такую информацию журналисты обнаружили в ранее засекреченных документах, которые попали к ним в руки.

К слову, в прошлом месяце нынешний президент Америки Джо Байден нарушил протокол общения с венценосной особой. Главнокомандующий США опоздал на встречу с королевой Британии.