Променял Елизавету II на шоппинг: всплыли подробности странной выходки Билла Клинтона

Променял Елизавету II на шоппинг: всплыли подробности странной выходки Билла Клинтона
Билл Клинтон. Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Тогдашний президент предпочел насладиться прелестями туризма

Журналистам удалось раскопать интересный факт. Оказалось, почти четверть века назад бывший тогда американским лидером Билл Клинтон отказался от чаепития с британской королевой Елизаветой II.

Дело было в 1997-м году. Тогда 42-й главнокомандующий Соединенных Штатов Америки прибыл в Британию с первым официальным визитом. В этой поездке Билла Клинтона сопровождала его жена Хиллари. Глава государства вместе с первой леди решили, что распивать чаи с британской королевой для них не столь важно. Основной задачей данной поездки было переговорить с тогдашним британским премьер-министром Тони Блэром.

Гостеприимная королевская семья предложила президенту с супругой провести небольшую беседу с главой Букингемского дворца. Однако те посчитали это излишеством и объявили, что в свободное время лучше побудут простыми туристами. Так что королеву с ее чаем по факту променяли на шоппинг и прогулки по лондонским улицам.

Для того чтобы не выглядеть совсем уж невежливыми, Клинтон с супругой сердечно поблагодарили Елизавету за приглашение и  преспокойно отправились гулять по британской столице. Любопытную историю опубликовало издание The Guardian. Такую информацию журналисты обнаружили в ранее засекреченных документах, которые попали к ним в руки.

К слову, в прошлом месяце нынешний президент Америки Джо Байден нарушил протокол общения с венценосной особой. Главнокомандующий США опоздал на встречу с королевой Британии.

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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