Корабль New Shepard стартовал с площадки в Техасе

Сегодня, 20 июля, богатейший человек на Земле Джефф Безос отправился в космос. Запуск корабля New Shepard состоялся в Техасе.

Основатель Amazon взял с собой на борт еще троих человек. Компанию миллиардеру составили его 53-летний брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Деймен, который теперь может гордиться тем, что стал самым молодым человеком, побывавшем в космосе, и 82-летняя летчица Уолли Фанк. За запуск отвечает компания Безоса Вluе Оrigin, уточняет URA.ru.

Кстати, изначально вместо Деймена должен был лететь другой пассажир, который купил место за 28 миллионов долларов, но обстоятельства сложились таким образом, что покорять космос анонимный турист отправится в следующий раз.

Четверка уже удачно приземлилась. В общей сложности полет занял около 10 минут.

Космические туристы поднялись на высоту около 100-110 километров, проведя в невесомости несколько минут. После была совершена посадка с помощью трех парашютов, которые доставили капсулу в район, который расположен в нескольких километрах от места запуска.

Кстати, за последний месяц это уже второй раз, когда миллиардеры отправляются в космос. Британский миллиардер и основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон совершил полет на 9 дней раньше. Но он поднялся на высоту в 86 километров над Землей.

Любопытно, что компания Безоса не признала полет британца космическим, объяснив это тем, что он не преодолел линию Кармана – 100 километров над уровнем моря. Многие эксперты считают, что именно эта точка является нижней границей космоса.