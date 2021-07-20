Сахарные и сочные: чем подкормить помидоры для улучшения вкуса

Сахарные и сочные: чем подкормить помидоры для улучшения вкуса
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Для хорошего урожая нужно удобрить грядки одним из способов

Помидоры – одна из культур, выращиванию которой дачники уделяют особое внимание. Чтобы урожай был богатым, а плоды – сладкими и сочными, нужно удобрять грядки особым способом, который, кстати, не так уж и сложен. 

Как вырастить крупные помидоры?

Нужно понимать, что для роста томатов необходимы три элемента – азот, фосфор и калий. 

Первый отвечает за то, чтобы кусты наращивали зеленую массу. Калий же ответствен за сладость плодов. Именно благодаря высокому содержанию этого элемента в помидорах накапливается глюкоза. Фосфор же благоприятно сказывается на развитии корней. 

Сочетание этих трех элементов сделает ваш урожай по-настоящему идеальным. Достаточно один раз в месяц вносить удобрения под корень. чтобы плоды хорошо развивались и были сладкими. 

Первое правило 

Помидоры любят солнце, поэтому не забывайте своевременно удалять лишние листья, чтобы томаты были открыты и не находились в тени. 

Второе правило 

Удобрять кусты калием нужно немного чаще – каждую неделю. Для подкормки можно использовать золу или гумат калия. Однако можно чередовать эти два удобрения: одну неделю золу, другую – гумат калия. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что делать, если помидоры не краснеют. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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