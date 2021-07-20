Есть маленький секрет: как обрезать черную смородину для обильного урожая

Есть маленький секрет: как обрезать черную смородину для обильного урожая
Фото: Andrey Turusov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Улучшить плодоношение поможет грамотный подход к уходу за ягодами

Часть дачников замечают, что со временем кусты черной смородины начинают давать все меньше и меньше урожая. Многие списывают это на то, якобы молодые растения лучше плодоносят. Но дело не только в этом. 

Повысить урожайность поможет правильная обрезка, которую нужно осуществлять несколько раз в год. Это поможет омолодить кусты и поспособствует их формированию. 

Весенняя или осенняя обрезка

В весенний период нужно проводить основную обрезку. Можно, конечно, перенести на осень, но тут важно учитывать климатические особенности вашего региона. 

Для начала нужно определить возраст побегов. Это сделать легко, потому что у молодые ветки тонкие и обладают легкой корой. 

На кусте оставьте примерно 12 побегов разного возраста: от однолетних до трехлетних. 

Из прошлогодних побегов нужно оставлять сильнейшие. 

Обрезка после плодоношения

Как только собрали последний за сезон урожай ягод, можно брать в руки секатор и приступать к летней обрезке. Этот способ особенно хорош, если в последнее время кусты не радуют обилием ягод. 

После плодоношения на ветвях начинают закладываться почки следующего года, поэтому очень важно, чтобы они формировались на здоровых ветках. 

При обрезке нужно убрать сломанные ветви, те, что были повреждены вредителями. 

Ранее "Утро.Ру" делилось другими секретами богатого урожая черной смородины. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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