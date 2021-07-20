Анекдот про допрос Шойгу взбесил украинского политика в эфире "60 минут"

Анекдот про допрос Шойгу взбесил украинского политика в эфире "60 минут"
Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
Острота на горячую тему развеселила народ

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что вызов главы российского Минобороны Сергея Шойгу на "допрос" в Мариуполь – отличный повод для юмористических зарисовок. Анекдоты на эту тему стремительно расходятся по интернет-пространству. Последней байкой поделился политолог Владимир Корнилов. Однако украинского политика острота довела до бешенства.

Забавный инцидент произошел в эфире популярной у российских зрителей политической передачи "60 минут". На шоу начали обсуждать резонансный вызов Сергея Кужугетовича на "допрос" в Незалежную. Украинские стражи порядка вменяют нашему министру обороны "создание вооруженных формирований".

У многих экспертов данная выходка украинцев не вызывает ничего, кроме улыбки. Однако сами незалежные пытаются придать политический вес оригинальному заявлению СБУ. Так, украинский политик Гордей Белов в эфире программы объявил, что ситуация с Шойгу должна стать "сигналом каждому россиянину".

Вступать в серьезную полемику с украинцем не стали. Политолог Владимир Корнилов ответил на странное изречение Белова остроумный шуткой:

Сергей Кужугетович, вас на допрос в Мариуполь вызывают.

Понятно. Так что, Владимир Владимирович, разрешите ехать допрашивать?

Анекдот вызвал взрыв хохота у зрителей передачи. А вот Белова охватило негодование. Однако украинцу пришлось умерить свой пыл.

Источник: 60 минут ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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воха
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съездил бы допросить дебилов
Гость280603
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Старовойтов был назначен его генеральным директором, он занимал эту должность до 7 декабря 1998 года. Под его руководством ФАПСИ стало одной из крупнейших российских спецслужб. В 2003 году обязанности ФАПСИ были распределены между ФСО, ФСБ, СВР России и Службой специальной связи и информации при ФСО.
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Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью первого директора ФАПСИ Старовойтова
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