Острота на горячую тему развеселила народ

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что вызов главы российского Минобороны Сергея Шойгу на "допрос" в Мариуполь – отличный повод для юмористических зарисовок. Анекдоты на эту тему стремительно расходятся по интернет-пространству. Последней байкой поделился политолог Владимир Корнилов. Однако украинского политика острота довела до бешенства.



Забавный инцидент произошел в эфире популярной у российских зрителей политической передачи "60 минут". На шоу начали обсуждать резонансный вызов Сергея Кужугетовича на "допрос" в Незалежную. Украинские стражи порядка вменяют нашему министру обороны "создание вооруженных формирований".

У многих экспертов данная выходка украинцев не вызывает ничего, кроме улыбки. Однако сами незалежные пытаются придать политический вес оригинальному заявлению СБУ. Так, украинский политик Гордей Белов в эфире программы объявил, что ситуация с Шойгу должна стать "сигналом каждому россиянину".

Вступать в серьезную полемику с украинцем не стали. Политолог Владимир Корнилов ответил на странное изречение Белова остроумный шуткой:

Сергей Кужугетович, вас на допрос в Мариуполь вызывают.

Понятно. Так что, Владимир Владимирович, разрешите ехать допрашивать?

Анекдот вызвал взрыв хохота у зрителей передачи. А вот Белова охватило негодование. Однако украинцу пришлось умерить свой пыл.