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В самом разгаре сезон огурцов, однако уже сейчас некоторые дачники сталкиваются с проблемой, когда плоды начинают деформироваться и закручиваться. Причины могут быть самыми разными, но действовать надо быстро.
1. Сквозняки в теплице. Из-за этого плоды часто начинают болеть и желтеть.
2. Тесная посадка огурцов. Из-за этого им может не хватать света для роста.
3. Кривизна огурцов может быть вызвана неправильным поливом. Например, если плоды поливать холодной водой, то закручивания точно не избежать.
Если все перечисленные проблемы решены, а огурцы все равно растут неправильной формы, значит, дело в недостатке калия. В этом случае на помощь придет подкормка из золы.
На 10 литров воды нужно взять 1 стакан золы.
Тщательно перемешайте и дайте настояться.
После поливайте огурцы сначала теплой чистой водой, а потом под корень добавляйте по литру раствора.
Даже в таком случае огурцы могут вредничать. Если плоды никак не хотят выпрямляться, тогда остается последний вариант – сульфат калия. 1 ст. л. удобрения нужно растворить в 10 литрах воды и подкормить грядки.
В этом случае причиной тоже может стать недостаток питательных веществ. В этом случае тоже поможет подкормка из золы.
Если же ситуация не улучшается, тогда попробуйте раствор коровяка.
Ведро навоза нужно залить 3 ведрами воды.
Такой раствор следует настоять в течение 5 дней. После 1 литр настоя нужно растворять в 10 литрах воды и поливать грядки.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как ухаживать за огурцами, чтобы плодоносили до октября.
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