Москвичей предупредили о возвращении жары

При этом аномальных температур не ожидается

В Гидромедцентре сообщили, что в Москву может вернуться жаркая погода. По прогнозам синоптиков, столбик термометра поднимется выше отметки +25˚C в начале следующей недели.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, "область высокого давления с запада начнет перемещаться на европейскую территорию". Это спровоцирует повышение температурного фона, передает РИА "Новости".

При этом температура воздуха вряд ли преодолеет отметку в +30˚C, сообщает телеканал "360".

Ранее врач рассказала, какие категории людей подвержены негативному влиянию жары больше всего. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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