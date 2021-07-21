При этом аномальных температур не ожидается

В Гидромедцентре сообщили, что в Москву может вернуться жаркая погода. По прогнозам синоптиков, столбик термометра поднимется выше отметки +25˚C в начале следующей недели.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, "область высокого давления с запада начнет перемещаться на европейскую территорию". Это спровоцирует повышение температурного фона, передает РИА "Новости".

При этом температура воздуха вряд ли преодолеет отметку в +30˚C, сообщает телеканал "360".

Ранее врач рассказала, какие категории людей подвержены негативному влиянию жары больше всего.