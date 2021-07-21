Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
В Гидромедцентре сообщили, что в Москву может вернуться жаркая погода. По прогнозам синоптиков, столбик термометра поднимется выше отметки +25˚C в начале следующей недели.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, "область высокого давления с запада начнет перемещаться на европейскую территорию". Это спровоцирует повышение температурного фона, передает РИА "Новости".
При этом температура воздуха вряд ли преодолеет отметку в +30˚C, сообщает телеканал "360".
Ранее врач рассказала, какие категории людей подвержены негативному влиянию жары больше всего.
Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба
Белоруссия интересует Белый дом лишь в контексте взаимоотношений с Россией