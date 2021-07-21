Нововведения вступят в силу в 2022 году

Неработающим пенсионерам, чья общая сумма доходов не доходит до уровня прожиточного минимума региона проживания, будут доплачивать.

При этом в ПФР добавили, что со следующего года не будет необходимости подавать специальное заявление и подтверждать информацию. Назначение социальной доплаты к пенсии будет назначаться проактивно.

В том случае, если размер пенсии не будет дотягивать до уровня прожиточного минимума пенсионера, тогда региональный орган ПФР займется проверкой меры социальной поддержки через сведения из Единой государственной информационной системы соцобеспечения.

В случае, если информации не окажется и там, то Пенсионный фонд направит запрос в соответствующий уполномоченный орган.

На следующем этапе происходит обработка информации. В случае, если доход все равно будет ниже ПМП, то территориальный орган ПФР самостоятельно устанавливает сумму, уведомляя при этом пенсионера в течение 3 рабочих дней, пишет URA.ru.

Ранее в Совфеде и Госдуме прокомментировали идею выплат пенсионерам за вакцинацию. Не исключено, что в скором времени за прививку пожилым россиянам будут выплачивать по 10 тысяч рублей. Так, в Совете Федерации подчеркнули, что пенсионерам "любые выплаты" не помешают.