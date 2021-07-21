Части пенсионеров напомнили о скорой прибавке к пенсии

Части пенсионеров напомнили о скорой прибавке к пенсии
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Нововведения вступят в силу в 2022 году

Неработающим пенсионерам, чья общая сумма доходов не доходит до уровня прожиточного минимума региона проживания, будут доплачивать.

При этом в ПФР добавили, что со следующего года не будет необходимости подавать специальное заявление и подтверждать информацию. Назначение социальной доплаты к пенсии будет назначаться проактивно. 

В том случае, если размер пенсии не будет дотягивать до уровня прожиточного минимума пенсионера, тогда региональный орган ПФР займется проверкой меры социальной поддержки через сведения из Единой государственной информационной системы соцобеспечения.  

В случае, если информации не окажется и там, то Пенсионный фонд направит запрос в соответствующий уполномоченный орган.

На следующем этапе происходит обработка информации. В случае, если доход все равно будет ниже ПМП, то территориальный орган ПФР самостоятельно устанавливает сумму, уведомляя при этом пенсионера в течение 3 рабочих дней, пишет URA.ru.

Ранее в Совфеде и Госдуме прокомментировали идею выплат пенсионерам за вакцинацию. Не исключено, что в скором времени за прививку пожилым россиянам будут выплачивать по 10 тысяч рублей. Так, в Совете Федерации подчеркнули, что пенсионерам "любые выплаты" не помешают. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Почему хлеб взлетит в цене неизбежно

Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба

Власти США игнорируют Тихановскую и ее визит в Вашингтон - политолог

Белоруссия интересует Белый дом лишь в контексте взаимоотношений с Россией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей