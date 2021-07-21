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Как показывает практика, часть родителей предпочитают закупаться к школе заранее, стремясь избежать огромных очередей в магазинах. Уже сейчас можно сделать вывод о том, как изменились расходы россиян на сборы детей к новому учебному году.
Так, даже при минимальных расходах приготовьтесь заплатить порядка 13 тысяч рублей. Как выяснили эксперты, эта сумма на 13% выше той, что была в прошлом году.
Цена на базовый набор первоклассника увеличилась на 6% – за него в магазине придется заплатить 690 рублей. Школьные дневники подорожали на 3% – 107 рублей за штуку.
Ощутимо цена взлетела на пеналы – аж на 31%, а средняя цена достигла 728 рублей. За набор тетрадей теперь придется отдать 306 рублей, за рюкзак – около 1692 рублей.
Цены на форму, кстати, тоже увеличились. Стоимость юбки, например, стала больше на 4%, блузки/рубашки – на 15%. Особенно подорожали кроссовки – на 22%.
Аналитики также выяснили, что все больше россиян стали придерживаться практичной стратегии потребления. Иными словами, все больше родителей стали собирать школьников в школу заранее, отмечает сайт телеканала "360". Многие учащиеся были готовы уже к первой половине июля.
Кстати, большая часть трат приходится именно на одежду и обувь. Но в этом году объем продаж этих товаров заметно ниже. Возможно, дело в том, что в 2020 году действовал эффект мер господдержки и отложенного спроса.
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