Причина кроется в новых скандальных откровениях сына леди Ди

Принца Гарри и его супругу Меган Маркл могут не пригласить на праздник, связанный с 70-летием правления Елизаветы II.

Дело в том, что герцог Сассекский принял решение выпустить книгу, в которой он откровенно расскажет о королевской семье, показав все скелеты в шкафу. Над созданием мемуаров Гарри работает вместе с журналистом Джоном Мерингером.

Когда обитатели Букингемского дворца узнали о задумке принца, то их охватил гнев. Членов королевской семьи разозлил не только формат готовящегося издания, но и намерение сына принцессы Дианы выпустить книгу в том же году, когда его бабушка празднует юбилей. Как отмечают инсайдеры, поступок Гарри назвали "крайне неуважительным".

Эксперты считают, что когда мемуары будут изданы, они полностью затмят впечатления от праздничной даты монаршей особы. К слову, свое 70-летие на троне Елизавета II будет отмечать в июне 2022 года. А "детище" принца Гарри увидит свет осенью. Родные герцога Сассекского уверены – он сделал это намеренно.

Велика вероятность того, что и так напряженные отношения между Гарри и родственниками еще больше ухудшатся. Инсайдеры не исключают полного разрыва семейных связей, передает Daily Mail.

Ранее появилась информация о том, что принцу Гарри и Меган Маркл дадут денег за решение больше не заводить детей. Супруги получат 500 фунтов (примерно 52 тысячи рублей).