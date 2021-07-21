Простые манипуляции быстро избавят технику от зловония

Со временем хозяйки могут столкнуться с тем, что из барабана стиральной машинки начинает исходить неприятный запах. Явление это частое, так что переживать не стоит. Причины могут быть разными: от неправильно подобранного порошка до засора в сливном шланге. Но избавиться от затхлого запаха можно самостоятельно.

Как избавиться от запаха в стиральной машине

В стиральной машинке со временем накапливаются бактерии, которые, кстати, тоже могут стать причиной вони. Для того, чтобы избежать этого, минимум раз в месяц проводите сервисную стирку.

Для этого нужно установить самый длинный режим стирки, выбрав максимальную температуру. Порошок добавлять в этом случае не надо.

В особо запущенных случаях вместо средства можно добавить, например, соду и уксус или лимонную кислоту.



Обязательно протрите резиновую манжету, которая собирает порошок, ворсинки от одежды и прочий мусор. Смешайте соду и уксус в соотношении 1:1, смочите тряпку и тщательно очистите резинку, особое внимание уделяя труднодоступным местам.

Отсек для моющих средств тоже придется очистить. Вытащите кювету и замочите в мыльной воде. После обязательно сполосните и тщательно просушите перед использованием.

Еще одним источником неприятного запаха может стать фильтр сливного насоса. Чтобы очистить его, сначала возьмите большую тряпку, подложите под стиральную машинку. Затем постепенно начинайте откручивать фильтр. Когда вода стечет, промойте его.

Что делать, чтобы избавиться от запаха навсегда

Во-первых, подберите правильный стиральный порошок и при стирке используйте столько средства, сколько указано в инструкции. Также держите барабан сухим. И регулярно протирайте резиновую манжету.

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