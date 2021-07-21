Полицейские из Подмосковья сопроводили машину с больным ребенком

К счастью, мальчика вовремя доставили в медучреждение

В подмосковном городе Балашиха сотрудники полиции сопроводили автомобиль с ребенком, нуждающимся в медицинской помощи.

Сотрудники патрульно-постовой службы остановили такси, водитель которого совершал опасные маневры. В какой-то момент из машины выскочила женщина. Она объяснила, что ее 6-летнего сына нужно срочно доставить в больницу. У ребенка был жар. Мать мальчика боялась вовремя не довезти его до медучреждения, передает ГУ МВД по региону.

Полицейские приняли решение помочь беспрепятственно доставить больного к врачам. К счастью, ребенку успели оказать необходимую медицинскую помощь.

Когда мальчик выздоровел, сотрудники ППС провели для него экскурсию по полицейскому участку и вручили подарок, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".  

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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