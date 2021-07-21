Смех спас десятки жизней: любимая военная байка Юрия Никулина

Смех спас десятки жизней: любимая военная байка Юрия Никулина
Юрий Никулин. Фото: Genrietta Peryan/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Актер рассказал о забавной ситуации, которая произошла на фронте

Юрий Никулин часто любил травить байки, не забывая указывать на то, что смех продлевает жизнь. А иногда он может и спасти от неминуемой гибели. Об одном таком случае и рассказал артист. 

Дело было зимой 1942 года. Тогда юмор спас жизни нескольким десяткам человек, среди которых были и "наши", и немцы. Советский отряд ночью отправили в тыл врага. Двигаться пришлось через линию фронта. 

Но на одном из участков лесной дороги красноармейцы повстречались с немцами. Из-за темноты встреча стала для всех неожиданностью. Где-то минуту все пытались осознать, что произошло, а когда поняли, то советские солдаты быстро прыгнули в правую сторону кювета, а немецкие военные – в левую. 

Стояла тишина. Но один из немцев, похоже, замешкался, поэтому случайно попал не в свой лагерь. Из левой стороны кювета в один момент раздались крики: "Ганс, Ганс". 

Советские солдаты поняли, что их противники не досчитались одного военного, поэтому молча взяли его и перебросили на левую сторону. Похоже, что этот самый Ганс так перенервничал, что в полете издал характерный звук. Происходило это действо в полной тишине. 

 

Когда немец приземлился, с обоих сторон раздался громкий смех. Солдаты хохотали примерно минуту. Успокоившись, красноармейцы и немцы пошли каждый своей дорогой. 

Как уверяет Никулин, после того, как они всего минуту вместе посмеялись, солдаты поняли, что не могут стрелять друг в друга, поэтому просто молча разошлись. Так смех и спас несколько жизней. 

Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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