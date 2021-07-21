Эксперты оценили систему ДЭГ

По прогнозам, москвичи станут рекордсменами в использовании электронного голосования

Эксперты оценили дистанционное электронное голосование и его востребованность в преддверии выборов в Госдуму РФ.



По словам политолога Олега Матвейчева, в плане пользования интернетом, его низкой цены и качества российская столица является одним из наиболее продвинутых городов мира. Эксперт отметил, что давать прогнозы, сколько процентов избирателей воспользуются ДЭГ, трудно, но одно можно сказать точно – жители Москвы будут в этом плане рекордсменами.

Матвейчев добавил, что Избирком придерживается курса на удобство для россиян – то есть, онлайн-системы голосования будут развивать наряду с оффлайном.

"Поэтому все эти виды голосования будут множиться. Что касается честности – она не подлежит сомнению", – отметил он.

Политолог сообщил и о прогрессивном решении организаторов ДЭГ – эту систему адаптировали для слабовидящих граждан. Облегченные варианты голосования будут более комфортными для таких избирателей,

Отметил эксперт и пользу приложения "Мобильный наблюдатель", с помощью которого сокращается число нарушений в ходе голосования. Впрочем, их количество и так минимально, особенно если речь идет о российской столице.

Гендиректор Центра стратегического планирования, социолог Виктор Потуремский отметил, что систему электронного голосования россияне восприняли очень хорошо. Это не стало чем-то непривычным – граждане уже много лет пользуются Госуслугами. Система ДЭГ стала еще одним символом жизни современного горожанина. Эксперт выразил уверенность, что такой вариант голосования, безусловно, будет востребован.

Рассуждения об административном давлении Потуремский назвал пропагандистскими.

"Нужно учитывать, что у нас компетентность избирателей, их политический опыт растут и развиваются".

Эксперт подчеркнул, что не припомнит случаев, когда кого-либо принуждали голосовать.

Отметил социолог и критику электронного голосования, касающуюся рисков "задвоений". Потуремский считает, что любые решения, которые поспособствуют большей прозрачности процесса электронного голосования, обречены на успех.

ДЭГ – по сути, это расширение возможностей граждан участвовать в голосовании. Это, несомненно, приведет к росту электоральной базы, причем речь идет не только о молодых россиянах.

"И пожилые, и граждане среднего возраста уже адаптированы к интернету и голосовать дистанционно будут не только молодые люди".

Политолог Павел Данилин отметил необходимость тестирования системы ДЭГ. Оно поможет оптимизировать ее, найти слабые места.

"…наверняка, будет дано разрешение поработать группам, которые попытаются взломать систему – это тоже станет определенной тренировкой системы. С технической стороны это, безусловно, очень хорошая вещь", – заявил эксперт.

Политический обозреватель Александр Асафов придерживается аналогичной точки зрения. Эксперт отметил, что часть россиян настороженно относится к нововведениям. А учитывая, что электронное голосование в 2021 году будет масштабным, подобные проверки пойдут только на пользу. Это будет полезно и для выявления уязвимостей в системе и для повышения доверия граждан к ДЭГ.

Асафов добавил, что все существующие варианты фальсификаций в процессе такого голосования уже найдены. Однако тестовое голосование поможет выяснить – не появились ли новые. Обозреватель считает, что противники избирательной системы нашей страны продолжат искать уязвимости.

Член Общественной палаты, журналист Александр Малькевич также высказался за тестирование ДЭГ. Оно необходимо по ряду причин. Во-первых, россияне смогут увидеть, как работает эта система. Во-вторых, техническим специалистам важно убедиться, что процесс идет без сбоев, выявить ошибки.

"Это разведка боем, позволяющая проверить, как все функционирует, и вовремя что-то исправить", - отметил он.

Малькевич добавил, что целью тестирования является обеспечение комфортного процесса голосования для избирателей. Он подчеркнул, что организации на таком уровне нет ни в одной стране мира.

"Дистанционное электронное голосование, возможность сбора подписей на портале Госуслуг, система "Мобильный избиратель", в принципе удобный сам по себе портал Госуслуг и мобильные приложения – это все то, что позволяет нам строить электронную электоральную демократию в нашей стране, а за ней будущее", – заявил Малькевич.

Вместе с тем не стоит забывать о горькой правде, напомнил журналист. К сожалению, существуют силы и структуры, в чьих интересах скомпрометировать выборы в нашей стране. С большой долей вероятности в ближайшие два месяца всплывет масса фейков о процессе голосования. Поэтому необходимо готовиться и "выстраивать именно технологии отражения фейков", подытожил эксперт.