Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Российский рубль спасут китайцы?
- "Дерзнули и сделали": как в Китае отреагировали на отказ России от доллара
Элла Памфилова сообщила, что в предстоящих выборах на всех уровнях было выдвинуто более 45 тысяч кандидатов. При этом 39 тысяч - от 25 избирательных объединений, остальные же являются самовыдвиженцами.
Во время заседания ЦИКа председатель сообщила, что в общей сложности запланировано 4 407 избирательных кампаний и референдумов, которые пройдут в 85 субъектах России.
При этом на выборы в Госдуму утверждены списки кандидатов от 15 избирательных объединений. На сентябрьское голосование были выдвинуты более 5,8 тыс. человек, из них по федеральному округу – 4 183 кандидата, по одномандатным округам – 1 623 человек, а также 174 самовыдвиженца.
Напомним, что на прошлой неделе, 17 июля, Владимир Путин подписал указ, согласно которому был утвержден единый день голосования – 19 сентября.
Выборы в этом году пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Параллельно с выборами в Госдуму россияне выберут глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.
Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба
Белоруссия интересует Белый дом лишь в контексте взаимоотношений с Россией