На сентябрьские выборы выдвинуто более 45 тысяч кандидатов - ЦИК

На сентябрьские выборы выдвинуто более 45 тысяч кандидатов - ЦИК
Фото: CEC Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Всего запланировано 4 407 избирательных кампаний

Элла Памфилова сообщила, что в предстоящих выборах на всех уровнях было выдвинуто более 45 тысяч кандидатов. При этом 39 тысяч - от 25 избирательных объединений, остальные же являются самовыдвиженцами. 

Во время заседания ЦИКа председатель сообщила, что в общей сложности запланировано 4 407 избирательных кампаний и референдумов, которые пройдут в 85 субъектах России. 

При этом на выборы в Госдуму утверждены списки кандидатов от 15 избирательных объединений. На сентябрьское голосование были выдвинуты более 5,8 тыс. человек, из них по федеральному округу – 4 183 кандидата, по одномандатным округам – 1 623 человек, а также 174 самовыдвиженца. 

Напомним, что на прошлой неделе, 17 июля, Владимир Путин подписал указ, согласно которому был утвержден единый день голосования – 19 сентября. 

Выборы в этом году пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Параллельно с выборами в Госдуму россияне выберут глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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ВладимираПутина, вместе с ЭллойПамфиловой, Яровой и прочими терешковами - надо выкинуть в мусорный контейнер.
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