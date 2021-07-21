В Кремле оценили вероятность прослушки переговоров Путина

В Кремле оценили вероятность прослушки переговоров Путина
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Регулярно в этой области принимаются различные меры безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин совершает звонки, используя только правительственную связь. По словам госдеятеля, эта система отличается высокой степенью защиты.

Песков прокомментировал новость о слежке за телефоном президента Франции Эммануэля Макрона. Накануне появилась информация, что лидера страны могли прослушивать спецслужбы Марокко через шпионское программное обеспечение Pegasus.

Дмитрий Сергеевич заверил – это не грозит главе нашей страны. Информационная безопасность президента обеспечивается на высшем уровне, передает РИА "Новости".

"В целом глава государства, Кабинет министров, администрация президента и другие ведомства используют систему специальной связи", – отметил пресс-секретарь.

Госдеятель рассказал, что регулярно принимаются различные меры безопасности. Прибегать к дополнительной защите пока нет необходимости, уточняет URA.RU.

Ранее в СМИ распространили информацию, что программное обеспечение, разработанное израильской фирмой NSO Group и предназначенное для слежки за террористами и другими преступниками, использовалось для прослушки переговоров политиков и других влиятельных людей из многих стран. 

Ранее Владимир Владимирович перечислил самые важные проблемы России.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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