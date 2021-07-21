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В Сети опубликовали кадры, которые были сняты в ночь на 19 июля. На коротком видео заметно, как группа и иракских мигрантов спасается бегством от литовских пограничников.
На ролике видно, как люди, согнувшись, бегут между деревьев подальше от Литвы в сторону Белоруссии.
Фактически, эти кадры стали подтверждением того, что Литва действительно позволила себе бесчеловечное отношение к мигрантам. По словам Александра Лукашенко, на днях пограничники задержали 26 иракцев, среди которых были дети и беременная женщина.
"Отобрали у них документы, порвали у них на глазах паспорта и растоптали. Вооруженные. Вывели их на белорусско-литовскую границу, поставили впереди, как фашисты (помните, в наступление брали мирных жителей и посылали впереди себя). Вот точно так они выстроили эти 26 человек и погнали через границу, открыв стрельбу поверх голов",
– цитирует Александра Лукашенко БЕЛТА.
Мигранты рассказали, что они прибыли из Литвы, откуда им пришлось спасаться бегством. Покинуть территорию страны их вынудили, угрожая оружием. В итоге женщине, которая находится в положении, понадобилась срочная медицинская помощь.
По словам беженцев, лагеря для мигрантов в Литве очень напоминают концентрационные. Судя по всему, их били дубинками. Также им не давали еды и воды, при этом заставляя признаться, что якобы белорусские пограничники помогли им попасть на территорию Литвы за деньги.
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