Кандидаты от партии "Новые люди" отправились в избиркомы Москвы на самокатах

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Кандидаты в Госдуму от Новых людей из московского списка 21 июля отвезли необходимые документы в территориальные избиркомы на самокатах, велосипедах и скейтбордах. Современный транспорт выбрали неслучайно – его использование снизило нагрузку на столичные дороги и позволило прибыть точно в срок.
Во главе колонны ехал лидер столичного списка партии, бывший капитан команды КВН "Сборная РУДН", телепродюсер Сангаджи Тарбаев.
Напомним, партию зарегистрировали 1 марта 2020 года. В прошлом году члены партии участвовали в региональных выборах и прошли в четыре парламента. В этом году Новые люди принимают участие в выборах в ГД РФ. Как и в предыдущий раз, партия ставит на кандидатов, которые занимаются общественной и волонтерской деятельностью.
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