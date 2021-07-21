Кандидаты от партии "Новые люди" отправились в избиркомы Москвы на самокатах

Кандидаты от партии "Новые люди" отправились в избиркомы Москвы на самокатах
Фото: Пресс-служба
Предпочтение отдали экологичному и современному транспорту

Кандидаты в Госдуму от Новых людей из московского списка 21 июля отвезли необходимые документы в территориальные избиркомы на самокатах, велосипедах и скейтбордах. Современный транспорт выбрали неслучайно – его использование снизило нагрузку на столичные дороги и позволило прибыть точно в срок.

Фото: Пресс-служба

Во главе колонны ехал лидер столичного списка партии, бывший капитан команды КВН "Сборная РУДН", телепродюсер Сангаджи Тарбаев.

Фото: Пресс-служба

Напомним, партию зарегистрировали 1 марта 2020 года. В прошлом году члены партии участвовали в региональных выборах и прошли в четыре парламента. В этом году Новые люди принимают участие в выборах в ГД РФ. Как и в предыдущий раз, партия ставит на кандидатов, которые занимаются общественной и волонтерской деятельностью.

Отдел информации

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