Украинский телеканал хотел как лучше, а получилось, как всегда

Сериал "Сваты" крайне популярен как на Украине, так и в России. Ситком хоть и создан украинской студией "Квартал 95", главой которого некогда был Владимир Зеленский, но снят на русском языке. Недавно украинский телеканал 1+1 решил показать своим зрителям этот проект, заранее переведя его на мову. Вот только фанаты пришли в полное недоумение.

Украинцы едва не разрыдались из-за перевода сериала "Сваты". На сайте телеканала люди возмущаются в комментариях тем, что сериал переводом просто испортили.

"Зачем было портить классное кино, переводом??? Если бы оно изначально было так, еще ничего...но переломать комедию", "Сделайте 2 звуковых дорожки, чтобы можно было язык выбрать с пульта!", "Переводить сватов – это убить весь смысл и сериал... ужас какой-то получился", "Кто эту чушь будет смотреть?", "У меня вся семья в шоке, зачем вы вот", "Аж плакать хочется", – удивляются пользователи Сети.

Кое-кто добавил, что перевод явно делали наспех.

Накануне стало известно, что съемки последнего, седьмого сезона официально завершились. Проект закроется спустя 13 лет после начала работы над ним, уточняет телеканал "360".