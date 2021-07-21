"Аж плакать хочется": украинцы разгневались из-за перевода сериала "Сваты"

"Аж плакать хочется": украинцы разгневались из-за перевода сериала "Сваты"
Кадр youtube.com
Украинский телеканал хотел как лучше, а получилось, как всегда

Сериал "Сваты" крайне популярен как на Украине, так и в России. Ситком хоть и создан украинской студией "Квартал 95", главой которого некогда был Владимир Зеленский, но снят на русском языке. Недавно украинский телеканал 1+1 решил показать своим зрителям этот проект, заранее переведя его на мову. Вот только фанаты пришли в полное недоумение.

Украинцы едва не разрыдались из-за перевода сериала "Сваты". На сайте телеканала люди возмущаются в комментариях тем, что сериал переводом просто испортили.

"Зачем было портить классное кино, переводом??? Если бы оно изначально было так, еще ничего...но переломать комедию", "Сделайте 2 звуковых дорожки, чтобы можно было язык выбрать с пульта!", "Переводить сватов – это убить весь смысл и сериал... ужас какой-то получился", "Кто эту чушь будет смотреть?", "У меня вся семья в шоке, зачем вы вот", "Аж плакать хочется", – удивляются пользователи Сети.

Кое-кто добавил, что перевод явно делали наспех. 

Накануне стало известно, что съемки последнего, седьмого сезона официально завершились. Проект закроется спустя 13 лет после начала работы над ним, уточняет телеканал "360"

Источник: 1+1 ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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