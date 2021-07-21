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Обвиняемого в кровавой расправе в казанском лицее Ильназа Галявиева перевели в психлечебницу. Такими сведениями с прессой поделились представители Общественной наблюдательной комиссии.
В беседе с РИА "Новости" член столичной ОНК Алексей Мельников сообщил, что устроившего бойню молодого человека перевели в СИЗО "Бутырка", которое находится в Москве.
Как отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей", такое решение было принято после экспертизы, в ходе которой обвиняемого в массовом убийстве признали невменяемым.
К слову, по мнению опытного юриста Леонида Головко, Галявиева могут выпустить на свободу "хоть через полгода".
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