Напавшего на школу в Казани Галявиева отправили в психбольницу

Такая информация появилась в распоряжении общественников

Обвиняемого в кровавой расправе в казанском лицее Ильназа Галявиева перевели в психлечебницу. Такими сведениями с прессой поделились представители Общественной наблюдательной комиссии.

В беседе с РИА "Новости" член столичной ОНК Алексей Мельников сообщил, что устроившего бойню молодого человека перевели в СИЗО "Бутырка", которое находится в Москве. 

Как отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей", такое решение было принято после экспертизы, в ходе которой обвиняемого в массовом убийстве признали невменяемым.

К слову, по мнению опытного юриста Леонида Головко, Галявиева могут выпустить на свободу "хоть через полгода".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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