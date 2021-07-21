Мальчику отправили книги о России

Маттиас Брандштеттер из Австрии, которому всего 10 лет, кажется, очень переживает за международные отношений. Мальчик написал письмо главе РФ Владимиру Путину, в котором попросил "не терять веру в Европу".

В своем послании Брандштеттер подчеркнул, что в Европе немало тех, кто хорошо относится к РФ и хотел бы партнерских отношений. Сам он считает, что обе стороны должны взаимодействовать более тесно. Об этом стало известно от российского МИД. Дипломаты написали в "Фейсбук", что Россия открыта для диалога с теми странами, которые готовы вместе работать на всеобщее благо. В ведомстве также выразил благодарность мальчику за столь любопытное письмо.

Также Маттиасу отправили, как он и хотел, снимки Путина, которые он подписал, и книги о России, чтобы мальчик смог поближе познакомиться с нашей страной и языком.

В комментариях к посту интернет-пользователи поразились смышленым мальчиком, придя к выводу, что он умнее всей Европы в свои 10 лет. Кое-кто предложил объяснить ему, что Россия – тоже часть Европы, и лишь в ЕС считают, что только само содружество – это Европа.