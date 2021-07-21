Десятилетний австриец попросил Путина "не терять веру в Европу" и получил подарки

Десятилетний австриец попросил Путина "не терять веру в Европу" и получил подарки
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мальчику отправили книги о России

Маттиас Брандштеттер из Австрии, которому всего 10 лет, кажется, очень переживает за международные отношений. Мальчик написал письмо главе РФ Владимиру Путину, в котором попросил "не терять веру в Европу".

В своем послании Брандштеттер подчеркнул, что в Европе немало тех, кто хорошо относится к РФ и хотел бы партнерских отношений. Сам он считает, что обе стороны должны взаимодействовать более тесно. Об этом стало известно от российского МИД. Дипломаты написали в "Фейсбук", что Россия открыта для диалога с теми странами, которые готовы вместе работать на всеобщее благо. В ведомстве также выразил благодарность мальчику за столь любопытное письмо. 

Также Маттиасу отправили, как он и хотел, снимки Путина, которые он подписал, и книги о России, чтобы мальчик смог поближе познакомиться с нашей страной и языком. 

В комментариях к посту интернет-пользователи поразились смышленым мальчиком, придя к выводу, что он умнее всей Европы в свои 10 лет. Кое-кто предложил объяснить ему, что Россия – тоже часть Европы, и лишь в ЕС считают, что только само содружество – это Европа. 

Источник: "Фейсбук" МИД РФ
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость277890
Пожаловаться Ответить
Гость275503
Один мальчик уже был в Австрии.
А я помню приезд американской девочки в СССР: Саманта Рид Смит
Гость275503
Пожаловаться Ответить
Один мальчик уже был в Австрии.
1
новости партнеров

Почему хлеб взлетит в цене неизбежно

Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба

Власти США игнорируют Тихановскую и ее визит в Вашингтон - политолог

Белоруссия интересует Белый дом лишь в контексте взаимоотношений с Россией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1755 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей