Теперь остались только две обязательные отметки

В России появилось новое правило, которое касается самого важного документа всех совершеннолетних граждан – паспорта. Теперь там не обязательно ставить штамп о регистрации брака или о рождении детей.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Как уточняет "Свободная Пресса", в паспорте точно должны быть две отметки. Одна – о регистрации или снятии с учета по месту жительства, а другая – о воинской обязанности.

Все остальные штампы, в том числе о группе крови, теперь будут ставиться по желанию.