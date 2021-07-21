Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Российский рубль спасут китайцы?
- "Дерзнули и сделали": как в Китае отреагировали на отказ России от доллара
В России появилось новое правило, которое касается самого важного документа всех совершеннолетних граждан – паспорта. Теперь там не обязательно ставить штамп о регистрации брака или о рождении детей.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Как уточняет "Свободная Пресса", в паспорте точно должны быть две отметки. Одна – о регистрации или снятии с учета по месту жительства, а другая – о воинской обязанности.
Все остальные штампы, в том числе о группе крови, теперь будут ставиться по желанию.
Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба
До первой российской балтийской магистрали норвежскому конкуренту осталось всего три километра