В России разрешили не ставить в паспорте штамп о браке

Теперь остались только две обязательные отметки

В России появилось новое правило, которое касается самого важного документа всех совершеннолетних граждан – паспорта. Теперь там не обязательно ставить штамп о регистрации брака или о рождении детей.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Как уточняет "Свободная Пресса", в паспорте точно должны быть две отметки. Одна – о регистрации или снятии с учета по месту жительства, а другая – о воинской обязанности. 

Все остальные штампы, в том числе о группе крови, теперь будут ставиться по желанию. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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