Данные меры направлены на защиту интересов граждан

В августе в столичном регионе заработает специализированная система контроля такси. За счет этой программы легальные перевозчики смогут вздохнуть свободно – рынок освободится от нарушителей. Система позволит автоматизировать мониторинг существующих правил. Большая часть представителей данной сферы бизнеса выступила за внедрение специализированной программы.



Так в московском департаменте транспорта прокомментировали недавние публикации в прессе о том, что глава профсоюза "Таксист" Ярослав Щербинин написал в адрес федеральных и местных властей письмо с резкой критикой системы мониторинга такси. Щербинин полагает, что программа перевернет рынок с ног на голову.

В столичном департаменте отметили, что данная система, наоборот, создана для удобства таксистов. При этом сведения о пассажирах в систему передаваться не будут. Цель этой инициативы – защитить интересы пассажиров и работающих на законных основаниях таксистов и оградить их от злостных нарушителей.

За счет работы системы мониторинга власти рассчитывают заметно уменьшить количество ДТП с участием таксистов. В департаменте подчеркнули, что система не вводит новые правила, она только усиливает контроль за соблюдением действующих норм, пишет ТАСС.

Представители департамента также подчеркнули, что у каждого пассажира есть право на то, чтобы его вез прошедший медосмотр водитель на технически исправной машине. В ведомстве напомнили, что в последнее время количество аварий с участием такси заметно увеличилось. Чтобы переломить эту печальную тенденцию, 1 августа в столичном регионе заработает система мониторинга.