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16 июля пилот Ан-28 совершил настоящее чудо – он смог посадить самолет в тайге, под Томском, по предварительным данным, из-за обледенения и отказа двигателей. В этом происшествии выжили все находящиеся на борту. Спустя несколько дней после происшествия Анатолий Прытков рассказал о случившемся.
Пилот пояснил, что выжить людям помогли болта в тайге – они выступили в качестве подушки безопасности. Перед посадкой техник предупредил пассажиров на борту, и все пристегнулись.
Как рассказал Прытков телеканалу "МИР24", при касании самолета с землей опустился нос машины. В итоге воздушное судно сбросило скорость благодаря тому, что самолет уперся носом, но потом перевернулось.
Некоторые пассажиры получили небольшие травмы. А вот у пилота сломана нога. Впрочем, уже через пару месяцев он намерен вернуться к работе.
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