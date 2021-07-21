Пилот Ан-28 рассказал об экстренной посадке в тайге

Спасти людей помогли болота

16 июля пилот Ан-28 совершил настоящее чудо – он смог посадить самолет в тайге, под Томском, по предварительным данным, из-за обледенения и отказа двигателей. В этом происшествии выжили все находящиеся на борту. Спустя несколько дней после происшествия Анатолий Прытков рассказал о случившемся. 

Пилот пояснил, что выжить людям помогли болта в тайге – они выступили в качестве подушки безопасности. Перед посадкой техник предупредил пассажиров на борту, и все пристегнулись.

Как рассказал Прытков телеканалу "МИР24", при касании самолета с землей опустился нос машины. В итоге воздушное судно сбросило скорость благодаря тому, что самолет уперся носом, но потом перевернулось. 

Некоторые пассажиры получили небольшие травмы. А вот у пилота сломана нога. Впрочем, уже через пару месяцев он намерен вернуться к работе. 

Полина ИВАНОВА

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