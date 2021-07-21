Сегодня в регионе зафиксировано наименьшее число заболевших за последние четыре недели

Антирекордсменами по заражению COVID-19 в Московской области за последние сутки стали Люберцы, Химки и Балашиха. Свежие данные сегодня предоставил "Коронавирус.Мособлштаб".

В Люберцах выявлено 177 новых случаев, в Химках – 143, в Балашихе – 119, в Пушкино – 109, в Одинцовском округе – 99, в Раменском – 84, в Ленинском - 82, в Королеве – 81, в Мытищах – 80, в Солнечногорске – 79, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Далее следуют Дмитровский округ (70 заболевших за сутки), Красногорск (65), Подольск (59), Ступино (52), Домодедово (47), Дзержинский (46), Долгопрудный (45), Лобна и Наро-Фоминский округ (по 44), Богородский округ и Истра (42), Орехово-Зуевско (41), Коломна и Фрязино (по 40).

Всего за сутки в Подмосковье COVID-19 выявлен у 2161 граждан – наименьшее число заболевших за последние четыре недели.

Ранее в среду, 21 июля, президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства выразил недоумение тому факту, что его зарубежные коллеги тянут с регистрацией нашей вакцины от коронавируса, деля эпидемию на "свою" и "чужую".

