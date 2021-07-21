Пассажиры теряют чаще всего проездные

"Мострансавто" рассказало, что, как правило, оставляют по невнимательности россияне в автобусах. Неудивительно, что обычно теряются проездные и банковские карты. Однако бывают находят и другие интересные предметы.

Летом чаще люди случайно расстаются с солнцезащитными очками и головными уборами. Самыми удивительными находками в автобусах, сделанными сотрудниками предприятия, были оленьи рога и стол-чемодан.

Как уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", у всех забывчивых есть возможность забрать свою вещь со склада предприятия в течение полугода.