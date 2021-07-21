Перечислены самые необычные забытые в автобусах Подмосковья вещи

Пассажиры теряют чаще всего проездные

"Мострансавто" рассказало, что, как правило, оставляют по невнимательности россияне в автобусах. Неудивительно, что обычно теряются проездные и банковские карты. Однако бывают находят и другие интересные предметы.

Летом чаще люди случайно расстаются с солнцезащитными очками и головными уборами. Самыми удивительными находками в автобусах, сделанными сотрудниками предприятия, были оленьи рога и стол-чемодан. 

Как уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", у всех забывчивых есть возможность забрать свою вещь со склада предприятия в течение полугода. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Почему хлеб взлетит в цене неизбежно

Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба

Польский Baltic Pipe к концу июля пересечет оба "Северных потока"

До первой российской балтийской магистрали норвежскому конкуренту осталось всего три километра

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1755 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей