Госслужащий будет дожидаться решения суда по своему делу в СИЗО

Накануне, 20 июля, общественность потрясла история с задержанием начальника ГИББД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Сегодня суд в Ессентуках избрал ему меру пресечения.

Как пишет РИА "Новости", Сафонова арестовали на два месяца.

Следователи полагают, что начальник ГИББД Ставрополя возглавлял группу лиц, которые незаконно наживались на перевозке зерна в регионе. В результате подозреваемые получили взятку на 19 миллионов рублей. Шесть других подозреваемых по делу также арестовали.

При этом Сеть поразил дом Сафонова, в котором не только роскошный дворянский интерьер, но и золотые унитазы.