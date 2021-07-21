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Накануне, 20 июля, общественность потрясла история с задержанием начальника ГИББД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Сегодня суд в Ессентуках избрал ему меру пресечения.
Как пишет РИА "Новости", Сафонова арестовали на два месяца.
Следователи полагают, что начальник ГИББД Ставрополя возглавлял группу лиц, которые незаконно наживались на перевозке зерна в регионе. В результате подозреваемые получили взятку на 19 миллионов рублей. Шесть других подозреваемых по делу также арестовали.
При этом Сеть поразил дом Сафонова, в котором не только роскошный дворянский интерьер, но и золотые унитазы.
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