Начальника ГИБДД Ставрополья арестовали на фоне скандала с золотыми унитазами

Госслужащий будет дожидаться решения суда по своему делу в СИЗО

Накануне, 20 июля, общественность потрясла история с задержанием начальника ГИББД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Сегодня суд в Ессентуках избрал ему меру пресечения.

Как пишет РИА "Новости", Сафонова арестовали на два месяца. 

Следователи полагают, что начальник ГИББД Ставрополя возглавлял группу лиц, которые незаконно наживались на перевозке зерна в регионе. В результате подозреваемые получили взятку на 19 миллионов рублей. Шесть других подозреваемых по делу также арестовали. 

При этом Сеть поразил дом Сафонова, в котором не только роскошный дворянский интерьер, но и золотые унитазы. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость279590
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Кто верит, что "роскошный дворянский интерьер и золотые унитазы" стоят 19 млн. деревянных, а на долларов? Арестовали на два месяца и так будут затягивать N-е количество раз для того, чтобы спустить на тормозах это дело. Подобное еще в нашей памяти. А потом, клали они одну штуку на российский суд, конфискации то не будет. А скорее всего эти харомы записаны на любимую тещу или тетю. Конфисковать все до третьего колена родственников и отдать все под детский дом, воспитывать на хороших традициях честных, скромных, преданных России граждан, объясняя им откуда такой богатый детдом. А другим пример
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