Минтруд предложил ввести новые выплаты для части россиян

Минтруд предложил ввести новые выплаты для части россиян
Фото: pixabay.com
Решивших переехать в другой регион будут поддерживать финансово

В Министерстве труда выступили с интересной инициативой. В ведомстве предложили доплачивать россиянам, которые решились на переезд в другой регион с целью найти там работу. 

При этом финансовую поддержку от государства смогут получить не только граждане, которые на данный момент находятся в поисках работы и зарегистрированы в центрах занятости, но и те россияне, кто готов ради трудоустройства переехать на новое место жительства, уточняет URA.ru.

Уже сейчас безработным гражданам оказывается материальная помощь при переезде. Она заключается в возмещении стоимости проезда и оплату суточных расходов, аренды жилья. Также такие россияне получают единовременную выплату, размер которой устанавливается региональными властями самостоятельно. 

В случае, если предложение министерства будет принято, из бюджета будут выделены дополнительные средства на оплату суточных. Также предусмотрена единовременная выплата тем, кто так и не смог трудоустроиться в своем регионе. 

В законопроекте также был упрощен механизм реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

Ранее россиянам рассказали об индексации социальных пособий в 2022-2024 годах. Так, с февраля следующего года будут повышены выплаты для ветеранов, инвалидов, героев СССР и РФ, а также Героев труда и еще ряда льготных категорий. 

Источник: "Российская газета" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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