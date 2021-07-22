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В Министерстве труда выступили с интересной инициативой. В ведомстве предложили доплачивать россиянам, которые решились на переезд в другой регион с целью найти там работу.
При этом финансовую поддержку от государства смогут получить не только граждане, которые на данный момент находятся в поисках работы и зарегистрированы в центрах занятости, но и те россияне, кто готов ради трудоустройства переехать на новое место жительства, уточняет URA.ru.
Уже сейчас безработным гражданам оказывается материальная помощь при переезде. Она заключается в возмещении стоимости проезда и оплату суточных расходов, аренды жилья. Также такие россияне получают единовременную выплату, размер которой устанавливается региональными властями самостоятельно.
В случае, если предложение министерства будет принято, из бюджета будут выделены дополнительные средства на оплату суточных. Также предусмотрена единовременная выплата тем, кто так и не смог трудоустроиться в своем регионе.
В законопроекте также был упрощен механизм реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.
Ранее россиянам рассказали об индексации социальных пособий в 2022-2024 годах. Так, с февраля следующего года будут повышены выплаты для ветеранов, инвалидов, героев СССР и РФ, а также Героев труда и еще ряда льготных категорий.
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