Курс рубля
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Прогнозы ритейлеров пока что неутешительные. Эксперты предполагают, что ближайшей осенью цены на одежду и обувь взлетят. В лучшем случае – на 10%, в худшем – на 15%. И если по началу повышение цен будет не очень ощутимо, то уже к зиме 2022 года покупка новых вещей будет ощутимо бить по карману – цена увеличится на 18-20%.
Как объяснили эксперты, дело в увеличении расходов на логистику и сырье. Также растет стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла примерно в 5-6 раз.
Свою роль сыграло и ослабление российской валюты, уточняет телеканал "360". Вынуждают повышать цены и дорогостоящие инвестиции, которых требуют новые магазины. Из-за увеличения стоимости строительных материалов все сложнее удерживать цены на прежнем уровне.
Ранее эксперты подсчитали расходы россиян на сбор детей в школу. Минимальный школьный набор за год подорожал на 13%.
Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба
До первой российской балтийской магистрали норвежскому конкуренту осталось всего три километра