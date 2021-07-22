Находился в розыске: в Москве задержали бывшего спонсора игры "Что? Где? Когда?"

Находился в розыске: в Москве задержали бывшего спонсора игры "Что? Где? Когда?"
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мужчину обвиняют в мошенничестве

Бывшего спонсора известной интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" Адама Янова задержали в Москве. Об этом сообщило АГН "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что Янова поймали в ночь на 21 июля на улице Средняя Калитниковская. В столице мужчина был проездом.

Адам находился в федеральном розыске с сентября 2015 года. В "черный список" он попал за мошенничество в особо крупном размере.

53-летний Янов также известен под именем Ашот Хачиян. В конце 90-х годов он возглавлял "Интеллект-банк" и спонсировал передачу "Что? Где? Когда?".

В 2001 году финансовую организацию лишили лицензии.

Примечательно, что это не первый скандал, связанный с телеиграми. Так, в марте этого года трое знатоков – Антон Иоков, Ольга Быкова и Георгий Арабули, покинули передачу из-за скандала с Михаилом Скипским.

Напомним, ранее Скипского обвинили в том, что он домогался несовершеннолетних. Несмотря на это, руководство игры приняло решение оставить Михаила в клубе. Он появился в студии в финале осенней серии "Что? Где? Когда?". Данное решение некоторые знатоки посчитали возмутительным. 

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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