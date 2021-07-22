Явление портит отдых туристам

У берегов Анапы Черное море окрасилось в зеленый цвет. Директор Новороссийского учебного научно-исследовательского морского биологического центра Ирина Матасова объяснила, из-за чего это произошло.

По словам эксперта, жаркая погода спровоцировала активное цветение водорослей. Это явление дает о себе знать каждый год, передает РИА "Новости".

Матасова отметила – цветущие водоросли сильно портят отдых туристам. Растения не только плохо пахнут, но и привлекают к себе различных насекомых. Кроме того, они прилипают к телам и одежде отдыхающих, уточняет телеканал "360".

Решить данную проблему можно. Для этого необходимо регулярно собирать и утилизировать водоросли.

Ранее стало известно о том, что в Анапе туристки устроили потасовку из-за места на пляже.