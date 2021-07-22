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У берегов Анапы Черное море окрасилось в зеленый цвет. Директор Новороссийского учебного научно-исследовательского морского биологического центра Ирина Матасова объяснила, из-за чего это произошло.
По словам эксперта, жаркая погода спровоцировала активное цветение водорослей. Это явление дает о себе знать каждый год, передает РИА "Новости".
Матасова отметила – цветущие водоросли сильно портят отдых туристам. Растения не только плохо пахнут, но и привлекают к себе различных насекомых. Кроме того, они прилипают к телам и одежде отдыхающих, уточняет телеканал "360".
Решить данную проблему можно. Для этого необходимо регулярно собирать и утилизировать водоросли.
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