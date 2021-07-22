Из-за жары: у берегов Анапы позеленела вода - видео

Явление портит отдых туристам

У берегов Анапы Черное море окрасилось в зеленый цвет. Директор Новороссийского учебного научно-исследовательского морского биологического центра Ирина Матасова объяснила, из-за чего это произошло.

По словам эксперта, жаркая погода спровоцировала активное цветение водорослей. Это явление дает о себе знать каждый год, передает РИА "Новости".

Матасова отметила – цветущие водоросли сильно портят отдых туристам. Растения не только плохо пахнут, но и привлекают к себе различных насекомых. Кроме того, они прилипают к телам и одежде отдыхающих, уточняет телеканал "360".

Решить данную проблему можно. Для этого необходимо регулярно собирать и утилизировать водоросли.  

Ранее стало известно о том, что в Анапе туристки устроили потасовку из-за места на пляже. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Почему хлеб взлетит в цене неизбежно

Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба

Польский Baltic Pipe к концу июля пересечет оба "Северных потока"

До первой российской балтийской магистрали норвежскому конкуренту осталось всего три километра

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1756 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей