Средства от государства будут поступать, пока детям не исполнится три года

Семьи в регионах, в которых на свет появился третий ребенок, могут рассчитывать на дополнительные выплаты. С таким заявлением выступил Михаил Мишустин.

Для этих целей правительство выделило из бюджета почти полтора миллиарда рублей, пишет РИА ФАН. Премьер подчеркнул, что финансовую поддержку многодетные семьи будут получать до тех пор, пока детям не исполнится 3 года.

При этом размер социальной выплаты будет зависеть от региона, в котором проживает семья. Выплата будет равняться региональному прожиточному минимуму на ребенка.

В общей сложности на подобные пособия было заложено порядка 58 миллиардов. Пособия получат около полумиллиона семей.

"Правительство будет и дальше помогать таким семьям",

– заключил Мишустин.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила оказывать поддержку всем семьям.

Так, чиновница предложила принять закон о многодетных семьях, благодаря которому у родителей будут гарантии, что при рождении третьего ребенка семейный бюджет выдержит. Также детский омбудсмен призвала предусмотреть налоговые льготы для организаций, которые способствуют решению жилищных проблем у молодых семей. Еще одно направление, заслуживающее внимания – увеличение материнского капитала.